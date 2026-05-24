«Вы позорите ЕС»: Дотком жестко ответил фон дер Ляйен после атаки в ЛНР

Основатель сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, выступил с резкой критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после атаки на общежитие в ЛНР. Об этом он написал в соцсети Х, комментируя публикацию главы ЕК.
Дотком заявил, что фон дер Ляйен использует двойные стандарты при оценке событий вокруг конфликта на Украине. Поводом для его реакции стала публикация главы Еврокомиссии, в которой Россия обвинялась в атаках на мирное население Украины в ночь на воскресенье.
В ответ Ким Дотком напомнил об ударе по общежитию в Старобельске. По его словам, прежде чем делать заявления, европейским политикам следует уточнять факты. Он также задался вопросом, кто именно пренебрегает человеческими жизнями и срывает мирные переговоры.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным Следственного комитета, удар был нанесен ночью четырьмя беспилотниками самолетного типа.
В момент атаки в здании находились 86 студентов и сотрудник общежития. В результате погибли 21 человек. Власти ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура.
Позднее Минобороны РФ заявило о массированном ударе возмездия по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве сообщили, что в операции, помимо прочего, использовались баллистические ракеты «Орешник».
Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства удара по общежитию в Старобельске. На момент публикации официальной информации о завершении расследования не поступало.
