Раскол в НАТО: три страны сорвали план Рютте по военной помощи Киеву

По данным издания, Рютте предлагал закрепить для стран НАТО минимальный уровень поддержки Киева — не менее 0,25 процента ВВП. Однако инициатива не получила единогласной поддержки внутри блока.
Собеседник газеты утверждает, что против идеи выступили Испания, Италия и Канада. В поддержку предложения, как отмечается, высказались семь государств альянса. Их названия источник не раскрыл, однако уточнил, что речь идет о странах, уже направляющих Украине более 0,25 процента своего ВВП.
Среди государств, которые тратят на поддержку Киева больше предложенного уровня, издание называет Нидерланды, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии.
21 мая Рютте заявлял, что союзники по НАТО не готовы согласовать обязательство по ежегодным расходам части ВВП на поставки вооружений Украине. Тогда он также упоминал Великобританию и Францию среди стран, не поддержавших инициативу.
Обсуждение параметров дальнейшей помощи Киеву продолжается на фоне дискуссий внутри альянса о распределении военных расходов и степени участия отдельных стран НАТО в поддержке Украины.
