Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскол в НАТО: три страны сорвали план Рютте по военной помощи Киеву

Испания, Италия и Канада выступили против инициативы генсека НАТО Марка Рютте об обязательных расходах на военную помощь Украине.

Испания, Италия и Канада выступили против инициативы генсека НАТО Марка Рютте об обязательных расходах на военную помощь Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в альянсе.

По данным издания, Рютте предлагал закрепить для стран НАТО минимальный уровень поддержки Киева — не менее 0,25 процента ВВП. Однако инициатива не получила единогласной поддержки внутри блока.

Собеседник газеты утверждает, что против идеи выступили Испания, Италия и Канада. В поддержку предложения, как отмечается, высказались семь государств альянса. Их названия источник не раскрыл, однако уточнил, что речь идет о странах, уже направляющих Украине более 0,25 процента своего ВВП.

Среди государств, которые тратят на поддержку Киева больше предложенного уровня, издание называет Нидерланды, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии.

21 мая Рютте заявлял, что союзники по НАТО не готовы согласовать обязательство по ежегодным расходам части ВВП на поставки вооружений Украине. Тогда он также упоминал Великобританию и Францию среди стран, не поддержавших инициативу.

Обсуждение параметров дальнейшей помощи Киеву продолжается на фоне дискуссий внутри альянса о распределении военных расходов и степени участия отдельных стран НАТО в поддержке Украины.

Читайте также: «Вы позорите ЕС»: Дотком жестко ответил фон дер Ляйен после атаки в ЛНР.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше