В Белом доме допустили задержку сделки о прекращении войны с Ираном

Белый дом не ждет быстрого заключения сделки с Ираном, сообщают источники NYT и Axios, оценив возможные сроки одобрения в несколько дней. По данным Tasnim, есть риск срыва сделки, а несколько вопросов остаются нерешенными.

Источник: РБК

Белый дом не рассчитывает, что соглашение о прекращении войны с Ираном будет достигнуто в воскресенье, 24 мая, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, одобрение сделки иранским руководством может занять несколько дней.

Возможная сделка, как отмечает Axios, могла бы снизить риск дальнейшей эскалации и уменьшить давление на мировые поставки нефти, однако ее окончательные параметры пока не согласованы.

Собеседник издания заявил, что Вашингтон сохраняет оптимизм относительно возможности подписания соглашения в ближайшие дни, однако документ пока не финализирован и может сорваться. Президент США Дональд Трамп ранее написал в Truth Social, что поручил своим представителям не спешить со сделкой с Ираном, поскольку «обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно».

По данным The New York Times, США и Иран согласовали параметры сделки, которая может предусматривать деблокаду Ормузского пролива и обязательство Тегерана избавиться от запасов высокообогащенного урана. При этом механизм утилизации урана еще обсуждается, а соглашение должно получить окончательное одобрение Трампа и верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

NYT отмечает, что американские и иранские официальные лица по-разному описывают условия потенциальной сделки. Иранские лидеры и государственные СМИ публично не подтверждали детали обсуждений.

Иранское агентство Tasnim, в свою очередь, сообщило, что ряд спорных вопросов остается нерешенным, включая освобождение замороженных активов Ирана. По данным агентства, возможность срыва соглашения сохраняется, а Тегеран не намерен отступать от своих «красных линий».

