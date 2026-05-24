Тегеран предупредил о прорыве блокады и жестком ответе США

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил о возможности выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае агрессии со стороны США.

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил о возможности выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае агрессии со стороны США. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По словам Резаи, Тегеран готов дать «жесткий, болезненный и беспрецедентный ответ», если Вашингтон предпримет действия против Ормузского пролива или направит силы в Персидский залив.

Он также допустил, что Иран может пойти на прорыв морской блокады. В числе возможных ответных мер советник назвал и выход республики из ДНЯО.

Резаи подчеркнул, что подобный сценарий рассматривается как один из стратегических вариантов действий Тегерана в случае эскалации со стороны США.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, а любые заявления о возможном военном противостоянии в этом районе традиционно вызывают резкую реакцию на международном уровне и усиливают напряженность вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

