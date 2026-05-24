Тегеран предупредил о прорыве блокады и жестком ответе США

По словам Резаи, Тегеран готов дать «жесткий, болезненный и беспрецедентный ответ», если Вашингтон предпримет действия против Ормузского пролива или направит силы в Персидский залив.
Он также допустил, что Иран может пойти на прорыв морской блокады. В числе возможных ответных мер советник назвал и выход республики из ДНЯО.
Резаи подчеркнул, что подобный сценарий рассматривается как один из стратегических вариантов действий Тегерана в случае эскалации со стороны США.
Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, а любые заявления о возможном военном противостоянии в этом районе традиционно вызывают резкую реакцию на международном уровне и усиливают напряженность вокруг ситуации на Ближнем Востоке.
