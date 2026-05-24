Иран пригрозил выходом из ДНЯО при вторжениях в Персидском заливе

Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на нападения в Ормузском проливе и «враждебное вторжение» в Персидский залив. Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. Его слова передает иранское агентство Tasnim.
«Одним из стратегических и предупредительных вариантов Ирана в случае продолжения этой тенденции является возможный выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, что повлечет тяжелые последствия для противоположной стороны», — сказал господин Резаи.
Военный советник отметил, что продолжение войны приведет «экономику и народ США к гибели». Он призвал американскую сторону принять предложение Тегерана по мирному урегулированию. «Враги должны понять, что текущий диалог исходит из стратегического терпения Ирана», — добавил Мохсен Резаи.
Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум с Ираном почти согласован и ожидает финального утверждения. The Guardian со ссылкой на источники писал, что финальное соглашение еще не согласовано Советом безопасности Ирана и верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи.
Источники Axios сообщали, что меморандум предполагает продление перемирия на два месяца, открытие Ормузского пролива, снятие блокады с иранских портов. Кроме того, Иран обязуется не обогащать уран и передать уже имеющиеся запасы.