Израиль заявил, что будет готов к боям с Ираном «сколько потребуется»

ЦАХАЛ готова возобновить «интенсивные боевые операции» против Ирана «немедленно», заявил начальник израильского Генштаба Замир. Нетаньяху также сообщил, что Трамп поддерживает право Израиля защищать себя «на всех фронтах».

Источник: РБК

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова возобновить «интенсивные боевые операции» против Ирана «немедленно», страна будет поддерживать готовность к боям «сколько потребуется», говорится в заявлении начальника Генерального штаба Израиля Эяля Замира, его слова приводит пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля продолжает следить за региональными событиями и готова немедленно возобновить интенсивные боевые операции и еще больше ослабить иранский террористический режим и его возможности. Мы будем поддерживать готовность и оперативную гибкость столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.

Он добавила, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по силам «Хезболлы» по всем направлениям. «Сегодня я утвердил планы продолжения боевых действий на севере; мы полны решимости углубить удар по “Хезболле” по всем ее террористическим системам», — сказал Замир.

По словам начальника Генштаба, миссия ЦАХАЛ состоит в срыве планов ливанской группировки и уничтожении ее инфраструктуры, чтобы «служить передовой линией обороны для общин севера». Ущерб «Хезболле», по словам Замира, наносится систематически: удары продолжаются, инфраструктура разрушается.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, написал в соцсети Х, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный меморандуму о взаимопонимании с Ираном. По его словам, «Трамп вновь подчеркнул право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан».

Вооруженный конфликт Израиля и «Хезболлы» начался в 2024 году. В рамках совместной с США военной операции против Ирана Израиль также продолжал боевые действия по отношению к ливанской группировке. «Хезболла» выступает союзником Ирана.

За время войны на Ближнем Востоке, однако, Ливан и Израиль объявляли о перемирии — оно вступило в силу 17 апреля. Сначала его объявили на 10 дней, а позже, в середине мая, руководитель пресс-службы Госдепа Томми Пиготт сообщил, что стороны условились продлить режим прекращения огня на 45 дней.

«14 и 15 мая Соединенные Штаты принимали у себя двухдневные весьма продуктивные переговоры между Израилем и Ливаном. Перемирие, объявленное 16 апреля, будет продлено на 45 дней для обеспечения дальнейшего прогресса», — написал пресс-секретарь Госдепа в соцсети Х.

По его словам, США надеются, что эти дискуссии приведут к «прочному миру, взаимному признанию суверенитета и территориальной целостности, а также к подлинной безопасности на общей границе».

Несмотря на объявленное и продленное перемирие, стороны продолжали обмениваться ударами. Например, 23 мая ЦАХАЛ ударила по четырем боевикам «Хезболлы», а 24 мая армия Израиля отчиталась об уничтожении туннеля бойцов группировки.

