Израиль заявил, что будет готов к боям с Ираном «сколько потребуется»

«Армия обороны Израиля продолжает следить за региональными событиями и готова немедленно возобновить интенсивные боевые операции и еще больше ослабить иранский террористический режим и его возможности. Мы будем поддерживать готовность и оперативную гибкость столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.
Он добавила, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по силам «Хезболлы» по всем направлениям. «Сегодня я утвердил планы продолжения боевых действий на севере; мы полны решимости углубить удар по “Хезболле” по всем ее террористическим системам», — сказал Замир.
По словам начальника Генштаба, миссия ЦАХАЛ состоит в срыве планов ливанской группировки и уничтожении ее инфраструктуры, чтобы «служить передовой линией обороны для общин севера». Ущерб «Хезболле», по словам Замира, наносится систематически: удары продолжаются, инфраструктура разрушается.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, написал в соцсети Х, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный меморандуму о взаимопонимании с Ираном. По его словам, «Трамп вновь подчеркнул право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан».
Вооруженный конфликт Израиля и «Хезболлы» начался в 2024 году. В рамках совместной с США военной операции против Ирана Израиль также продолжал боевые действия по отношению к ливанской группировке. «Хезболла» выступает союзником Ирана.
За время войны на Ближнем Востоке, однако, Ливан и Израиль объявляли о перемирии — оно вступило в силу 17 апреля. Сначала его объявили на 10 дней, а позже, в середине мая, руководитель пресс-службы Госдепа Томми Пиготт сообщил, что стороны условились продлить режим прекращения огня на 45 дней.
«14 и 15 мая Соединенные Штаты принимали у себя двухдневные весьма продуктивные переговоры между Израилем и Ливаном. Перемирие, объявленное 16 апреля, будет продлено на 45 дней для обеспечения дальнейшего прогресса», — написал пресс-секретарь Госдепа в соцсети Х.
По его словам, США надеются, что эти дискуссии приведут к «прочному миру, взаимному признанию суверенитета и территориальной целостности, а также к подлинной безопасности на общей границе».
Несмотря на объявленное и продленное перемирие, стороны продолжали обмениваться ударами. Например, 23 мая ЦАХАЛ ударила по четырем боевикам «Хезболлы», а 24 мая армия Израиля отчиталась об уничтожении туннеля бойцов группировки.
