Недружественные страны едут в Россию: Совбез раскрыл детали форума

Представители 12 недружественных государств примут участие в I Международном форуме по безопасности в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности РФ.

Мероприятие пройдет с 26 по 29 мая на площадках «Live Арена» и парка «Патриот» в Подмосковье. По данным Совбеза, форум соберет свыше 140 зарубежных делегаций более чем из 120 стран.

В ведомстве уточнили, что речь идет о неофициальных представителях государств, признанных недружественными. Как отметили в Совбезе, эти участники выступают за развитие конструктивных отношений с Россией.

Организаторы также сообщили, что на площадках форума будут представлены почти 50 из 54 стран Африки, большинство государств Ближнего Востока и Латинской Америки, а также партнеры Москвы по Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

ШОС была создана в 2001 году Россией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Сейчас в организацию входят десять государств, включая Индию, Иран, Пакистан и Белоруссию. Объединение занимается вопросами безопасности, борьбы с терроризмом и развитием экономического сотрудничества.

В состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, а также Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия. Ассоциация АСЕАН объединяет десять стран Юго-Восточной Азии и занимается вопросами экономического и регионального взаимодействия.

Как отметили в Совбезе РФ, форум станет одной из крупнейших международных площадок для обсуждения вопросов глобальной и региональной безопасности, а также сотрудничества между странами в условиях растущей международной напряженности.

