Человек пострадал при ударе FPV-дрона в Шебекино

Белгородская область подверглась очередной серии атак беспилотников ВСУ, пострадал мирный житель, зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и коммерческих объектов. Об этом сообщил оперштаб региона.
«В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчину со слепыми осколочными ранениями бедра и спины бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.
В Новой Таволжанке дрон пробил кровлю в одном из частных домов. В селе Нежеголь беспилотник ударил по автомобилю, повредив стекла и кузов.
В городе Грайворон в результате атаки БПЛА загорелся частный дом; пожар оперативно ликвидировали; другой дрон ударил по коммерческому объекту, повредив фасад, остекление и кровлю.
В ряде сел также отмечены разрушения в результате атак — выбиты стекла в домах, повреждены фасады зданий, автомобили и дорожное полотно.
Специалисты продолжают оценивать масштаб ущерба и уточнять информацию о последствиях.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА из-за близости к границе. Так, 16 мая при ударе погибли два мирных жителя, 23 мая в поселке Борисовка шесть человек пострадали.
