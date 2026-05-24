Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Человек пострадал при ударе FPV-дрона в Шебекино

Белгородская область подверглась очередной серии атак беспилотников ВСУ, пострадал мирный житель, зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и коммерческих объектов.

Источник: РБК

Белгородская область подверглась очередной серии атак беспилотников ВСУ, пострадал мирный житель, зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и коммерческих объектов. Об этом сообщил оперштаб региона.

«В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчину со слепыми осколочными ранениями бедра и спины бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

В Новой Таволжанке дрон пробил кровлю в одном из частных домов. В селе Нежеголь беспилотник ударил по автомобилю, повредив стекла и кузов.

В городе Грайворон в результате атаки БПЛА загорелся частный дом; пожар оперативно ликвидировали; другой дрон ударил по коммерческому объекту, повредив фасад, остекление и кровлю.

В ряде сел также отмечены разрушения в результате атак — выбиты стекла в домах, повреждены фасады зданий, автомобили и дорожное полотно.

Специалисты продолжают оценивать масштаб ущерба и уточнять информацию о последствиях.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА из-за близости к границе. Так, 16 мая при ударе погибли два мирных жителя, 23 мая в поселке Борисовка шесть человек пострадали.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше