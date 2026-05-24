Трамп поддержал премьера Японии после жестких слов Си о милитаризме

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил о «возрождении новой формы милитаризма» со стороны премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.
По информации издания, китайский лидер сделал это заявление в ходе обсуждения ситуации в регионе. При этом Трамп, как утверждают собеседники агентства, выступил в поддержку главы японского правительства и назвал Такаити «прекрасным лидером».
Визит американского президента в Китай проходил с 13 по 15 мая. Сразу после завершения поездки премьер-министр Японии провела телефонный разговор с Трампом.
Позднее Такаити рассказала журналистам, что президент США подробно проинформировал ее о ходе переговоров в Пекине. При этом она отказалась раскрывать детали беседы, отметив, что договорилась не выносить содержание разговора в публичное пространство.
На фоне переговоров между Вашингтоном и Пекином внимание к отношениям Китая и Японии усилилось из-за сохраняющихся разногласий по вопросам безопасности и военного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
