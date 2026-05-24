Трамп поддержал премьера Японии после жестких слов Си о милитаризме

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил о «возрождении новой формы милитаризма» со стороны премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.