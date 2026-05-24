Рубио пообещал Ирану «выгоду» от сделки с США

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что договоренность с Тегераном в значительной степени достигнута, а окончательные детали обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время.
«Открыть проливы, провести серьезные переговоры и достичь результата, при котором у них никогда не будет ядерного оружия, при котором вопросы обогащения и вопросы высокообогащенного урана будут урегулированы. И в обмен они получат выгоды за то, что сделают это», — сказал Рубио.
Конкретный характер возможных выгод глава Госдепартамента не уточнил. По данным газеты New York Times, в рамках потенциальной сделки может быть предусмотрена разморозка иранских активов за рубежом на сумму 25 миллиардов долларов.