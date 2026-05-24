Трамп заявил, что «не заключает плохих сделок»

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном «даже не полностью согласована», но если будет заключена, то станет «правильной».
При этом он раскритиковав условия прежнего соглашения по иранской ядерной программе и противопоставил свой подход методам предыдущих администраций, которые, по его мнению, годами упускали возможности решить иранский вопрос.
«В отличие от тех, кто был до меня и должен был решить проблему много лет назад, я не заключаю плохих сделок!» — написал он в Truth Social.
По словам Трампа, ядерная сделка времен Барака Обамы стала катастрофической ошибкой, которая обеспечила Ирану доступ к финансовым ресурсам и фактически открыла прямой путь к созданию ядерного оружия.
«Наша сделка — полная противоположность, но никто ее не видел и не знает, что это такое. Она еще даже не полностью согласована. Так что не слушайте неудачников, которые критикуют то, о чем ничего не знают», — добавил он.
Ранее Трамп разместил в Truth Social скриншот публикации президента Ирана Масуда Пезешкиана в Х о целях иранской ядерной программы: он заявил, что Тегеран, в частности, готов гарантировать мировому сообществу отсутствие намерений по созданию ядерного оружия.
Накануне Трамп рассказал, что Тегеран и Вашингтон приступили к обсуждению заключительных аспектов и деталей соглашения. Менее чем через сутки он призвал не торопиться со сделкой.
The Guardian писал, что финальное соглашение еще не одобрено Советом безопасности Ирана и верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи.
Ранее Axios писал, что Белый дом не рассчитывает, что соглашение о прекращении войны с Ираном будет достигнуто 24 мая — одобрение сделки Тегераном может занять несколько дней.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».