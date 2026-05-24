Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анкара приняла Умерова: Турция усилила контакты по украинскому вопросу

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий МИД.

Подробности переговоров стороны не раскрыли. Официальной информации о темах обсуждения по итогам встречи опубликовано не было.

Это уже не первый контакт Фидана и Умерова за последние месяцы. Ранее они встречались в турецкой столице 30 апреля, а до этого проводили переговоры 31 марта.

В марте глава турецкого внешнеполитического ведомства заявлял, что Анкара готова принять новый раунд переговоров между Россией и Украиной. По словам Фидана, Турция выступает против препятствий для дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Министр также выражал надежду на достижение прочного и справедливого мира на основе международного права и принципов Устава ООН.

23 мая чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что на данный момент не существует предложения, которое одновременно устроило бы Москву и Киев. При этом она отметила появление «новой энергии» вокруг мирного процесса.

Турция с начала конфликта неоднократно заявляла о готовности выступать площадкой для переговоров между сторонами и сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом по вопросам возможного дипломатического урегулирования.

Читайте также: Трамп поддержал премьера Японии после жестких слов Си о милитаризме.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
Читать дальше