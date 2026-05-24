Анкара приняла Умерова: Турция усилила контакты по украинскому вопросу

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий МИД.
Подробности переговоров стороны не раскрыли. Официальной информации о темах обсуждения по итогам встречи опубликовано не было.
Это уже не первый контакт Фидана и Умерова за последние месяцы. Ранее они встречались в турецкой столице 30 апреля, а до этого проводили переговоры 31 марта.
В марте глава турецкого внешнеполитического ведомства заявлял, что Анкара готова принять новый раунд переговоров между Россией и Украиной. По словам Фидана, Турция выступает против препятствий для дипломатических усилий по урегулированию конфликта.
Министр также выражал надежду на достижение прочного и справедливого мира на основе международного права и принципов Устава ООН.
23 мая чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что на данный момент не существует предложения, которое одновременно устроило бы Москву и Киев. При этом она отметила появление «новой энергии» вокруг мирного процесса.
Турция с начала конфликта неоднократно заявляла о готовности выступать площадкой для переговоров между сторонами и сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом по вопросам возможного дипломатического урегулирования.
