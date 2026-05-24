Полиция взяла штурмом штаб-квартиру главной оппозиционной партии Турции

Силовики прорвались в здание для исполнения решения о выселении отстраненного руководства партии. Ранее на этой неделе суд отменил результаты съезда партии 2023 года, на которых главу РНП Озгюра Озеля избрали главой партии.

Источник: РБК

Турецкая полиция взяла штурмом штаб-квартиру главной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) в Анкаре, чтобы исполнить решение о выселении отстраненного руководства партии, сообщает Reuters.

По данным агентства, силовики применили слезоточивый газ и прорвались в здание через импровизированные баррикады. Находившиеся внутри люди кричали и бросали предметы в сторону входа. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как пишет Haberturk, полиция вошла в здание через въезд на парковку, предварительно сломав цепи и железные ворота. После этого силовики поднялись на 12-й этаж, где расположен кабинет председателя партии. Там председателю парламентской группы РНП Озгюру Озелю передали уведомление исполнительной службы о выселении из штаб-квартиры. По данным издания, Озель порвал документ со словами: «Ради этого разрушили отчий дом».

Лидер турецкой оппозиции порвал уведомление о выселении.

Происходящее политик назвал атакой на партию. После полицейской операции он вышел из здания и заявил, что РНП продолжит борьбу «на улицах» и «на площадях». Затем он возглавил марш сторонников к зданию парламента Турции, расположенному примерно в 6 км от штаб-квартиры партии. Перед парламентом, по данным Reuters, собрались тысячи человек.

Апелляционный суд в Анкаре ранее на этой неделе отменил итоги съезда РНП 2023 года, на котором Озеля избрали лидером.

Решение суда возвращает прежнее руководство РНП во главе с Кемалем Кылычдароглу, проигравшим президентские выборы 2023 года, и фактически аннулирует решения партии, принятые после того съезда.

РНП — главная оппозиционная сила Турции и основной соперник правящей Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Reuters связывает отмену итогов съезда с коррупционными расследованиями против членов РНП, которые в партии считают политически мотивированными. Озель возглавил РНП в марте 2023 года, а в сентябре 2025-го был переизбран на фоне угрозы судебного отстранения.

Озеля считают сторонником бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, арестованного в 2025 году. Ему вменяют коррупцию, политический шпионаж на выборах мэра 2019 года, отмывание денег и связи с терроризмом. По версии обвинения, Имамоглу и еще 11 человек подкупали делегатов съезда РНП в 2023 году, чтобы обеспечить избрание Озеля, передавал Bloomberg.

Следующие всеобщие выборы в Турции должны пройти в 2028 году. Reuters отмечает, что судебное решение вокруг CHP может усилить дискуссию о возможном досрочном голосовании, поскольку Эрдоган, которому 72 года, сталкивается с ограничением по президентским срокам. Турецкие власти отвергают обвинения в использовании судов против политических оппонентов и заявляют о независимости судебной системы.

Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше