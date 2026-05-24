В Запорожской области усилили защиту от дронов ВСУ из-за охоты за авто

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об усилении противодроновой защиты на трассах региона. Причиной стала высокая активность беспилотников ВСУ, которые целенаправленно охотятся за гражданскими автомобилями.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области усилены меры защиты от дронов на автомобильных дорогах, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В последнее время фиксируется высокая активность беспилотных летательных аппаратов противника. Они целенаправленно охотятся за гражданскими автомобилями и атакуют нашу гражданскую инфраструктуру», — отметил Балицкий.

Он также отметил, что меры безопасности усилены. При этом глава региона подчеркнул, что, несмотря на усиление защиты, опасность атак дронов ВСУ остаётся крайне высокой.

Он призвал жителей ограничить поездки в тёмное время суток.