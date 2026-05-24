Трамп заявил, что сделка США и Ирана еще не согласована

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная сделка между Вашингтоном и Тегераном пока не согласована окончательно.
По его словам, потенциальное соглашение будет принципиально отличаться от ядерной сделки времен Барака Обамы.
«Если я заключу сделку с Ираном, это будет хорошая и надлежащая сделка», — написал Трамп в Truth Social.
Американский лидер раскритиковал соглашение, заключенное при администрации Обамы, заявив, что оно якобы открыло Ирану путь к созданию ядерного оружия.
«Наша сделка — полная противоположность», — подчеркнул Трамп.
При этом президент США признал, что документ пока не завершен.
«Она даже еще не полностью согласована», — отметил он.
Трамп также заявил, что не намерен заключать «плохие сделки», и призвал не обращать внимания на критиков.