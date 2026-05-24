Трамп заявил, что сделка США и Ирана еще не согласована

Трамп заявил, что сделка США и Ирана пока не согласована окончательно и будет отличаться от соглашения Обамы.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная сделка между Вашингтоном и Тегераном пока не согласована окончательно.

По его словам, потенциальное соглашение будет принципиально отличаться от ядерной сделки времен Барака Обамы.

«Если я заключу сделку с Ираном, это будет хорошая и надлежащая сделка», — написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер раскритиковал соглашение, заключенное при администрации Обамы, заявив, что оно якобы открыло Ирану путь к созданию ядерного оружия.

«Наша сделка — полная противоположность», — подчеркнул Трамп.

При этом президент США признал, что документ пока не завершен.

«Она даже еще не полностью согласована», — отметил он.

Трамп также заявил, что не намерен заключать «плохие сделки», и призвал не обращать внимания на критиков.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассчитывает получить окончательное решение Ирана по соглашению в течение нескольких дней. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху при этом заявлял, что США и Израиль считают необходимым устранить ядерную угрозу Ирана.

