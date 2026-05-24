Правоцентристы вырвались вперед на выборах на Кипре

Правоцентристская партия «Демократический сбор» сохраняет лидерство на парламентских выборах в Республике Кипр после обработки большей части бюллетеней. Об этом сообщил кипрский Центризбирком.
Согласно опубликованным данным, после подсчета более 76% голосов партия ДИСИ получает 27,1% поддержки избирателей.
На втором месте находится «Прогрессивная партия трудового народа Кипра», набирающая 23,5% голосов. Третью позицию занимает ультраправая партия «Национальный народный фронт» с результатом 11,1%.
Далее следуют «Демократическая партия», получившая 10%, а также недавно созданные политические силы «Альма» и «Прямая демократия», за которые проголосовали 5,8% и 5,4% избирателей соответственно.
Промежуточные итоги были опубликованы после обработки более трех четвертей бюллетеней. Окончательное распределение мест в парламенте станет известно после завершения полного подсчета голосов.
Нынешние выборы привлекли внимание ростом поддержки новых политических проектов и усилением позиций правых партий, которые смогли заметно увеличить свое присутствие на фоне борьбы традиционных политических сил за лидерство в парламенте страны.
