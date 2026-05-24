FT узнала, какая тема на переговорах с Трампом вынудила Си повысить голос

Председатель КНР Си Цзиньпинь выразил негодование и повысил голос во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом из-за Японии, чем удивил американскую переговорную группу, поскольку обсуждение политики Токио даже не фигурировало в программе встречи двух стран, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Си Цзиньпинь раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити и ее политику в отношении повышения оборонных расходов страны. Президент США Дональд Трамп ответил Си, что Токио должен занимать более жесткую позицию в вопросах обороны из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи.
Как заявили источники FT, тема Японии стала самой горячей фазой на переговорах Трампа и Си.
Трамп приезжал с визитом в Китай 13−15 мая. Это был его первый с 2017 года визит в КНР. Первые переговоры двух лидеров прошли 14 мая и продлились больше двух часов. Трамп и Си Цзиньпин обсудили конфликт Вашингтона и Тегерана, торговые ограничения, а также вопрос Тайваня. В третий день визита Трампа в Китай, 15 мая, главы государств встретились в государственной резиденции Си Цзиньпина. После встречи Трамп объявил, что стороны заключили «фантастические торговые сделки».
Эскалация в отношениях Китая и Японии началась в 2025 году, когда между странами произошел дипломатический конфликт. Причиной напряжения стала ситуация во время китайских морских учений. Истребители КНР, по словам японских властей, навели свои радары на их военные самолеты. Китай отверг обвинения и заявил, что самолеты островного государства несколько раз приближались к китайским кораблям и мешали проводить тренировочные полеты с авианосцев.
Позже КНР обвинила Японию в срыве учений, а глава МИД страны Ван И заявил, что Токио угрожает Китаю военными действиями.
Отношения двух стран обострились в том числе из-за заявлений Такаити, что Токио ответит на любые военные действия Китая в отношении Тайваня, если те будут угрожать безопасности Японии.
В конце декабря 2025 года японское правительство утвердило рекордный оборонный бюджет. Общий проект бюджета на 2026 год составляет 122,31 трлн иен ($785 млрд). Повышение затрат на сферу безопасности произошло на фоне ноябрьских заявлений Санаэ Такаити о том, что атака КНР на Тайвань может создать «угрозу выживания» ее стране.
В марте Reuters сообщил, что Токио собирается изменить формулировку, характеризующую отношения с Китаем с «одних из наиболее важных» до «стратегических» и «взаимовыгодных» с указанием на то, что Китай остается важным соседом. Агентство писало, что такое решение свидетельствует о нарастающем охлаждении между двумя крупнейшими экономиками Азии.
17 апреля китайский МИД обвинил Японию в усугублении двусторонних отношений из-за решения Токио направить свой корабль в Тайваньский пролив.
Тайвань объявил о независимости в 1949 году. Китай считает его своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку островных властей, в том числе визиты иностранных делегаций, расценивает как нарушение суверенитета. Тайвань отвергает модель «одна страна, две системы», которую КНР продвигает еще с 1980-х.
У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому они могут поставлять оружие для защиты региона. Это вызывает напряженность в отношениях с Пекином.
