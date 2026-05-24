Владимир Зеленский хранит молчание по поводу коррупционного скандала, в котором может фигурировать он сам, сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета пишет, что глава государства продолжает ежедневно публиковать видеообращения о войне, но не комментирует новые детали расследования.
«Прежде всего — по вопросу о том, что именно он сам знал и был ли вообще вовлечен в эту историю», — отмечает Die Welt.
Издание подчеркивает, что опубликованные записи усилили давление на Зеленского. Хотя Действующее украинское законодательство гарантирует президенту неприкосновенность и защищает его от уголовного преследования. Однако от того, как Зеленский поведет себя в этой ситуации, зависит не только его дальнейшая политическая карьера, но и судьба государства.
Украинская антикоррупционная активистка Дарья Каленюк заявила Die Welt, что не исключает возможной вовлеченности Зеленского в эту историю. По её словам, президент должен дать обществу политический ответ на происходящее.
