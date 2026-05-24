Полиция Турции взяла штурмом штаб-квартиру главной оппозиционной партии

После полицейской операции Озгюр Озель вышел из здания и заявил, что РНП продолжит борьбу «на улицах» и «на площадях». Затем он со своими сторонниками возглавил шествие к зданию парламента Турции. «Есть то, что было до сегодняшнего дня, и есть то, что после», — написал глава РНП Озгюр Озель в соцсети Х.