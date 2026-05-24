После удара по колледжу в ЛНР журналистка RFI отказалась оценивать увиденное

Журналистка французской радиостанции RFI отказалась отвечать на вопросы телеканала RT о своих впечатлениях после посещения Старобельска в ЛНР, где ранее был нанесен удар по зданию колледжа и общежития. Об этом сообщает RT.
В воскресенье в город прибыли более 50 иностранных журналистов. Представителям зарубежных СМИ показали последствия атаки на Старобельский профессиональный колледж Луганского государственного педагогического университета.
Во время общения с RT сотрудница французского радио заявила, что журналисты не должны становиться героями истории и высказывать собственные оценки происходящего. По ее словам, задача репортера — передавать факты.
На вопрос о том, напоминает ли увиденное постановку или кадры из фильма, журналистка ответила, что намерена рассказать о приглашении со стороны пресс-службы российского дипломатического ведомства, а также о материалах, представленных во время мероприятия для прессы.
Когда корреспондент RT попросил уточнить, какие именно факты она считает наиболее важными, представительница RFI заявила, что ей необходимо сначала изучить переводные материалы.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ. По данным Следственного комитета, удар был нанесен ночью четырьмя беспилотниками самолетного типа.
Согласно информации МЧС России, в результате атаки погиб 21 человек. Поисковые работы на месте завершены. Власти ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура.
После трагедии в Старобельске российские власти организовали посещение места удара для иностранных журналистов, чтобы представители зарубежных СМИ могли ознакомиться с последствиями атаки и собрать материалы непосредственно на месте событий.
Читайте также: Израильские военные нанесли точечный удар по боевику батальона «Зейтун».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.