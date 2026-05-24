Ирландский журналист Чей Боуз, посетивший место трагедии в Старобельске, где украинский беспилотник атаковал здание колледжа, заявил о молчании западных СМИ.
«Западные СМИ нигде не видно, когда их друзья-убийцы нападают на невинных мирных жителей», — написал Боуз в соцсети X*.
Он также опубликовал видео, на котором проходит по разрушенным жилым помещениям колледжа.
Напомним, в результате удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа погиб 21 человек, пострадали 42. 24 и 25 мая в ЛНР объявлены днями траура.
Ранее Захарова заявила, что Токио запретил японским СМИ освещать события в Старобельске.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.