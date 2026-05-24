В Белграде из-за беспорядков 23 мая пострадали 17 полицейских

БЕЛГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Полиция задержала 47 человек после столкновений в Белграде вечером 23 мая, 17 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков. Об этом заявил вице-премьер, министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич в эфире телеканала Prva.
«В ходе инцидентов, произошедших после митинга в Белграде в субботу, 23 мая, пострадали 17 сотрудников полиции, а 47 человек были доставлены в здание МВД, у одного из них было дипломатическое удостоверение личности», — подчеркнул Дачич.
Во второй половине дня в субботу на площади Славия в Белграде прошел крупный антиправительственный митинг с участием более 34 тыс. человек. Вечером после акции в нескольких местах в центре города прошли столкновения между противниками президента Сербии Александара Вучича и силовиками, оттеснившими их от лагеря сторонников лидера страны в Пионерском парке возле здания Народной скупщины (однопалатного парламента). В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, а демонстранты подожгли мусорные баки.
1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде произошло обрушение козырька, погибли 16 человек. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и привела к масштабным протестам, участники которых обвинили власти в недостаточном контроле безопасности. В 2025 году акции продолжались по всей Сербии, сопровождаясь требованиями о проведении досрочных парламентских выборов.
21 мая Вучич сообщил, что парламентские выборы пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября.