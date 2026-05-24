В Белграде из-за беспорядков 23 мая пострадали 17 полицейских

Во второй половине дня в субботу на площади Славия в Белграде прошел крупный антиправительственный митинг с участием более 34 тыс. человек. Вечером после акции в нескольких местах в центре города прошли столкновения между противниками президента Сербии Александара Вучича и силовиками, оттеснившими их от лагеря сторонников лидера страны в Пионерском парке возле здания Народной скупщины (однопалатного парламента). В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, а демонстранты подожгли мусорные баки.