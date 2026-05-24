Джабаров жестко ответил Стуббу после слов о переговорах с Россией

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о готовности участвовать в будущем диалоге между Европой и Россией. В беседе с газетой «Взгляд» сенатор заявил, что финский лидер не может выступать посредником из-за своих прежних высказываний в адрес Москвы.