Джабаров жестко ответил Стуббу после слов о переговорах с Россией

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о готовности участвовать в будущем диалоге между Европой и Россией. В беседе с газетой «Взгляд» сенатор заявил, что финский лидер не может выступать посредником из-за своих прежних высказываний в адрес Москвы.
По словам Джабарова, Стубб неоднократно допускал русофобские заявления и демонстрировал недружественную позицию по отношению к России. Сенатор также упомянул высказывания, связанные с темой утраченных Финляндией территорий.
Российский парламентарий считает, что после подобных заявлений разговор о посреднической роли финского президента лишен смысла. По его мнению, Стубб не заинтересован в поиске устойчивого диалога между Москвой и Брюсселем.
Джабаров также заявил, что предложения о привлечении подобных переговорщиков могут быть попыткой затянуть время. По его оценке, европейские страны рассчитывают использовать возможные переговоры для подготовки к новому этапу противостояния с Россией.
Ранее Стубб в интервью телерадиокомпании Yle заявил, что готов представлять Европу в случае начала будущего диалога с Москвой. Финский президент отметил, что не стал бы отказываться от такой роли, если соответствующее предложение поступит.
В последние годы отношения России и Финляндии заметно ухудшились на фоне политических разногласий и изменений в сфере европейской безопасности, а заявления финского руководства по российской тематике регулярно вызывают резкую реакцию со стороны Москвы.
