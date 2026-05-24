СМИ: Лондон и Париж отказались тратить 0,25% ВВП на помощь Киеву

Пять стран — Великобритания, Испания, Италия, Канада и Франция — отклонили предложение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о выделении странами альянса 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины. Об этом сообщает газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Как указывается в материале, Рютте рассчитывал на утверждение данной инициативы в ходе саммита НАТО в Анкаре, запланированного на 7—8 июля. По информации собеседника издания, семь государств, уже оказывающих Киеву военную помощь в указанном объеме, поддержали эту идею. Газета уточняет, что по 0,25% своего ВВП на поддержку Вооруженных сил Украины тратят Нидерланды, Польша, а также страны Скандинавии и Балтии.

Тем не менее, данное предложение не получило единогласной поддержки, необходимой для принятия решений в НАТО. «Они отнеслись к этой идее с не очень большим энтузиазмом», — заявил источник газеты, комментируя позицию Лондона, Мадрида, Рима, Оттавы и Парижа.

The Sunday Telegraph отмечает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности продолжать поставки вооружений Киеву на сумму £3 млрд ($4 млрд) в год «в обозримом будущем». При этом данный показатель составляет лишь 0,1% ВВП королевства.

