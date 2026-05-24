В кипрский парламент прошли шесть партий

Ни одна из политических сил Кипра не имеет большинства мест в Палате представителей. Такой законодательный орган в странах парламентской демократии принято именовать «подвешенным», так как его дееспособность ограничена межфракционными противоречиями. Впрочем, в условиях существования на Кипре президентской республики, где кабинет министров формируется не партией парламентского большинства, а лично главой государства, эта проблема не является столь критичной, хотя правительство и может испытывать немалые проблемы при проведении своих законодательных инициатив через Палату представителей.