В кипрский парламент прошли шесть партий

НИКОСИЯ, 24 мая. /ТАСС/. Шесть политических партий сформируют новый состав Палаты представителей Республики Кипр по итогам состоявшихся в воскресенье на острове парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные кипрской Центральной избирательной комиссии.
Нынешние выборы выявили явное доминирование двух главных политических сил страны — правоцентристской партии «Демократический сбор» (ДИСИ) и левой Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), а также обозначили тренд усиления позиций ультраправого Национального народного фронта (ЭЛАМ), который теперь будет делить вместе с Демократической партией (ДИКО) роль третьей силы кипрского политического спектра.
В парламент, как и ожидалось, также прошли две несистемные новоиспеченные силы — партии «Альма» и «Прямая демократия», которые были созданы в 2025 году двумя популярными политиками — известным борцом с коррупцией, экс-главой Счетной палаты острова Одиссеасом Михайлидисом и критиком кипрского и европейского политического истеблишмента, популярным блогером и депутатом Европарламента Фидиасом Панайоту. Они получили на выборах несколько меньшую поддержку по сравнению с той, которую им прочили предвыборные опросы общественного мнения.
После подсчета 99,8% избирательных бюллетеней ДИСИ заручилась поддержкой 27,1% голосов пришедших на выборы, АКЭЛ — 23,9%, ЭЛАМ — 10,9%, ДИКО — 10,0%, «Альма» — 5,8% и «Прямая демократия» — 5,4% голосов.
Таким образом в однопалатном кипрском парламенте теперь сложится следующая конфигурация: численность фракции ДИСИ не изменится — 17 депутатских мест, фракция АКЭЛ будет состоять из 15 депутатов, что на одного больше, чем в настоящее время, партийные фракции ЭЛАМ и ДИКО будут насчитывать по 8 законодателей, а фракции «Альмы» и «Прямой демократии» — по 4 парламентария.
Ни одна из политических сил Кипра не имеет большинства мест в Палате представителей. Такой законодательный орган в странах парламентской демократии принято именовать «подвешенным», так как его дееспособность ограничена межфракционными противоречиями. Впрочем, в условиях существования на Кипре президентской республики, где кабинет министров формируется не партией парламентского большинства, а лично главой государства, эта проблема не является столь критичной, хотя правительство и может испытывать немалые проблемы при проведении своих законодательных инициатив через Палату представителей.