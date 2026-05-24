Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пасечник отметил героизм жителя Старобельска, помогавшего спасать детей

Житель Старобельска получил ранение, когда спасал детей после удара ВСУ по колледжу. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Житель Старобельска получил ранение, когда спасал детей после удара ВСУ по колледжу. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что мужчина в первые минуты бросился на помощь детям. По словам Пасечника, его не остановили ни пожар, ни повторные взрывы.

«…Пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение. Настоящий мужественный поступок», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Глава ЛНР добавил, что лично поблагодарил мужчину за неравнодушие и отвагу, а также пожелал ему скорейшего выздоровления.

Кроме того, Пасечник рассказал о состоянии одного из пострадавших при ударе ВСУ в Старобельске. По словам главы ЛНР, 19-летний молодой человек находится в реанимации.

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше