Пасечник отметил героизм жителя Старобельска, помогавшего спасать детей

Житель Старобельска получил ранение, когда спасал детей после удара ВСУ по колледжу. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Он отметил, что мужчина в первые минуты бросился на помощь детям. По словам Пасечника, его не остановили ни пожар, ни повторные взрывы.
«…Пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение. Настоящий мужественный поступок», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.
Глава ЛНР добавил, что лично поблагодарил мужчину за неравнодушие и отвагу, а также пожелал ему скорейшего выздоровления.
Кроме того, Пасечник рассказал о состоянии одного из пострадавших при ударе ВСУ в Старобельске. По словам главы ЛНР, 19-летний молодой человек находится в реанимации.