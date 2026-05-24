Кадыров показал видео ликвидации двух украинских боевиков в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ликвидации двух украинских боевиков на Константиновском направлении в зоне СВО.
«Константиновское направление… Разведка зафиксировала движение в одном из укрытий ВСУ. После дополнительного наблюдения стало ясно: внутри находятся двое украинских боевиков, рассчитывающих пересидеть активность наших операторов БПЛА», — подписал он видео в Telegram-канале.
Ранее Минобороны России уточнило, какие объекты на Украине поражены в результате ночного массированного удара. По данным ведомства, в ходе ударов поражены пункты управления главного командования сухопутными войсками, Главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ.
Кроме того, удары были нанесены по объектам украинского военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуре.