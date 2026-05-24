Мусаев: если по лидерам не поступят большие предложения, то вряд ли стоит ждать больше двух трансферов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о комплектовании состава на следующий сезон.
«Думаю, серьёзных изменений не будет. Скорее, речь может идти о точечных усилениях. Если команда сохранит нынешний состав и по нашим лидерам не поступят большие предложения, то вряд ли стоит ждать больше двух трансферов», — приводятся слова Мусаева на сайте РФС.
Основное время встречи в Москве на стадионе «Лужники» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Хуана Карседо (4:3).
В Кубке России сезона-2013/2014 краснодарцы уступили «Ростову» (0:0, 5:6 пен.), а в сезоне-2022/2023 «быки» проиграли ЦСКА (1:1, 5:6 пен.).
Ранее сообщалось, что 72 978 зрителей посетили матч суперфиналал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».