В ЛНР прошли похороны 19-летней студентки, погибшей при ударе ВСУ в Старобельске

Похороны 19-летней студентки Анны Погрибниченко, погибшей в результате удара ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике, прошли в воскресенье, 24 мая.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народного фронта. Отмечается, что погибшую похоронили в Белокуракино.
«Церемония прощания собрала десятки людей: родных, одноклассников и соседей», — говорится в сообщении.
Ранее жительница Старобельска поделилась воспоминаниями о погибших студентах колледжа. По её словам, они всегда улыбались.