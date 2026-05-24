Лидер Reform UK обвинил Россию во взломе телефона

Лидер британской партии Reform UK и один из главных инициаторов Brexit Найджел Фарадж считает, что «враждебные субъекты» из-за рубежа взломали его телефон, чтобы заполучить подробную информацию о пожертвовании в его адрес в размере £5 млн от криптомиллиардера Кристофера Харборна. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в партии.
По их данным, о пожертвовании «знали только четыре человека в мире», поэтому Фарадж передал свой телефон на анализ экспертам по контр-шпионажу, которые пришли к выводу, что «враждебные государственные субъекты, почти наверняка связанные с Москвой», якобы использовали тактику «целевого фишинга», чтобы взломать его телефон, электронную почту и банковские счета".
«Эти действия России вызывают глубокую озабоченность и подчеркивают угрозу, которую они представляют для британской безопасности», — утверждает в комментарии изданию сам Фарадж.
Москва не раз отвергала сообщения о причастности к кибератакам за рубежом.
В конце апреля газета The Guardian сообщила о пожертвовании, которое совершил Харборн в адрес Фараджа. По данным издания, оно было сделано в 2024 году, незадолго до того, как глава Reform UK объявил о своем участии в готовившихся парламентских выборах в стране. При этом прежде Фарадж говорил, что не собирается в них участвовать.
Публикация о переводе средств спровоцировала политический скандал, поскольку Фарадж не задекларировал его в Палате общин после того, как был избран в парламент. Как сообщала The Guardian, министр обороны Британии Джон Хили в письме призвал лидера Reform UK обеспечить прозрачность в отношении получения £5 млн, в том числе подтвердить, что эта сумма не была «получена в результате сделок с российскими государственными энергетическими компаниями».
Фарадж в прошлом году столкнулся с резкой критикой из-за своего интервью 2014 года, в котором заявил, что российский президент Владимир Путин не нравится ему как человек, но он «восхищался им как политическим деятелем». В период с 2010 по 2014 год Фарадж неоднократно выступал на RT, а когда был депутатом Европарламента, его политические силы несколько раз объединялись с крайне правыми партиями, чтобы голосовать против резолюций, осуждающих Россию. Премьер-министр Британии Кир Стармер обвинил Reform UK в «подхалимстве перед Путиным», а бывший премьер Борис Джонсон назвал взгляды Фараджа на Россию «крайне опасными».
Сам Фарадж подчеркивал, что «никогда не был апологетом или сторонником Путина» и никогда не пытался оправдать его каким-либо образом, а лишь последние десять лет говорил о том, что Запад «сыграл на руку» ему.
