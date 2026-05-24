Лидер Reform UK обвинил Россию во взломе телефона

Фарадж в прошлом году столкнулся с резкой критикой из-за своего интервью 2014 года, в котором заявил, что российский президент Владимир Путин не нравится ему как человек, но он «восхищался им как политическим деятелем». В период с 2010 по 2014 год Фарадж неоднократно выступал на RT, а когда был депутатом Европарламента, его политические силы несколько раз объединялись с крайне правыми партиями, чтобы голосовать против резолюций, осуждающих Россию. Премьер-министр Британии Кир Стармер обвинил Reform UK в «подхалимстве перед Путиным», а бывший премьер Борис Джонсон назвал взгляды Фараджа на Россию «крайне опасными».