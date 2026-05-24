Лидер Reform UK обвинил Россию во взломе телефона

Лидер партии Reform UK Фарадж уверен, что иностранные «враждебные субъекты» взломали его телефон, сообщает Daily Mail. По мнению политика, это было сделано с целью получения информации о пожертвовании от криптобизнесмена Харборна.

Источник: РБК

Лидер британской партии Reform UK и один из главных инициаторов Brexit Найджел Фарадж считает, что «враждебные субъекты» из-за рубежа взломали его телефон, чтобы заполучить подробную информацию о пожертвовании в его адрес в размере £5 млн от криптомиллиардера Кристофера Харборна. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в партии.

По их данным, о пожертвовании «знали только четыре человека в мире», поэтому Фарадж передал свой телефон на анализ экспертам по контр-шпионажу, которые пришли к выводу, что «враждебные государственные субъекты, почти наверняка связанные с Москвой», якобы использовали тактику «целевого фишинга», чтобы взломать его телефон, электронную почту и банковские счета".

«Эти действия России вызывают глубокую озабоченность и подчеркивают угрозу, которую они представляют для британской безопасности», — утверждает в комментарии изданию сам Фарадж.

Москва не раз отвергала сообщения о причастности к кибератакам за рубежом.

В конце апреля газета The Guardian сообщила о пожертвовании, которое совершил Харборн в адрес Фараджа. По данным издания, оно было сделано в 2024 году, незадолго до того, как глава Reform UK объявил о своем участии в готовившихся парламентских выборах в стране. При этом прежде Фарадж говорил, что не собирается в них участвовать.

Публикация о переводе средств спровоцировала политический скандал, поскольку Фарадж не задекларировал его в Палате общин после того, как был избран в парламент. Как сообщала The Guardian, министр обороны Британии Джон Хили в письме призвал лидера Reform UK обеспечить прозрачность в отношении получения £5 млн, в том числе подтвердить, что эта сумма не была «получена в результате сделок с российскими государственными энергетическими компаниями».

Фарадж в прошлом году столкнулся с резкой критикой из-за своего интервью 2014 года, в котором заявил, что российский президент Владимир Путин не нравится ему как человек, но он «восхищался им как политическим деятелем». В период с 2010 по 2014 год Фарадж неоднократно выступал на RT, а когда был депутатом Европарламента, его политические силы несколько раз объединялись с крайне правыми партиями, чтобы голосовать против резолюций, осуждающих Россию. Премьер-министр Британии Кир Стармер обвинил Reform UK в «подхалимстве перед Путиным», а бывший премьер Борис Джонсон назвал взгляды Фараджа на Россию «крайне опасными».

Сам Фарадж подчеркивал, что «никогда не был апологетом или сторонником Путина» и никогда не пытался оправдать его каким-либо образом, а лишь последние десять лет говорил о том, что Запад «сыграл на руку» ему.

У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
