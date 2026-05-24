«Одна из причин Смуты»: как гибель царевича Дмитрия изменила историю России

«Происшествие в Угличе породило слухи, что царевич был убит по приказу Бориса Годунова, и это подорвало его авторитет в народе. Негативное отношение к Борису усилилось в 1598 году после того, как он взошёл на трон. Этот акт был воспринят как доказательство того, что он планировал стать царём и заранее расчищал путь. Враждебность к Борису стала массовой в 1601—1603 годах, когда стихийные бедствия породили страшный голод. В народном сознании сформировалось убеждение, что голод — это кара Божья за преступление Бориса Годунова. Имя и образ царевича Дмитрия породили такой интересный и важный феномен, как монархическое самозванчество в России. Это, в свою очередь, стало одной из причин Смуты», — рассказал Олег Усенко.