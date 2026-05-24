«Спартак» опубликовал пост с полностью разбитым трофеем Кубка России

Футболисты «Спартака» доломали трофей Кубка России после победы над «Краснодаром» в суперфинале.
Пресс-служба клуба опубликовала фото фото трофея с подписью: «Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок». Изначально кубок повредил Пабло Солари.
Игрок взял кубок, чтобы поднять его над головой, но в этот момент от трофея отвалилась нижняя часть, и он разбился.
Основное время встречи в Москве на стадионе «Лужники» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4−3.
Ранее сообщалось, что РФС изготовит для «Спартака» новый кубок после того, как Солари сломал трофей.