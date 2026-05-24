Хачанов — о перерыве Жа во время матча первого круга на «Ролан Гаррос»: первый раз такое видел

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над французом Артюром Жа.
«Начал очень хорошо, но потом он меня сбил своим перерывом. Первый раз такое видел. Убежал в туалет он, не знаю. Я мог выиграть первый сет 6:1, в итоге выиграл 6:3, ещё и преимущество мог отдать. В этом и заключается теннис», — цитирует Хачанова «Чемпионат».
В первом круге он победил Жа со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:0. Игра длилась 2 часа 38 минут.
На счету Карена один эйс и одна двойная ошибка при шести реализованных брейк-пойнтах из 18.
В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча Кириян Жаке (Франция) — Марко Трунгеллити (Аргентина).
