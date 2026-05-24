МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Журналисты телеканалов Би-би-си и CNN отказались ехать на место трагедии в колледже в Старобельске, потому что предпочитают не знать о последствиях преступлений ВСУ, считает главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Украинские дроны ночью в пятницу нанесли удар по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.
«BBC отказалось ехать, CNN сообщило, что они в отпуске — московское бюро CNN. Даже, к сожалению, из арабского мира некоторые журналисты, которым было предложено ехать, отказались. Потому что зачем в это вмешиваться — наша хата с краю, я ничего не знаю. Люди предпочитают не знать», — передает слова Симоньян ИС «Вести».
Она отметила, что в Китае сюжеты из Старобельска собирают сотни миллионов просмотров.