Договариваться с Пашиняном невозможно, заявила Симоньян

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Договариваться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном невозможно, он еще в 2018 году пришел к власти на антироссийских лозунгах, убеждена главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
«Это же было ясно еще в 2018 году. В 2018 году было понятно, что он пришел к власти на антироссийских лозунгах, что договариваться с ним невозможно, что он просто ждет, пока он передоговорится покрупнее, повыгоднее», — передает слова Симоньян ИС «Вести».
она добавила, что с тех пор называет Пашиняна «эфенди» — это вежливое обращение к турку.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России «как можно больнее». Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев также заявлял, что Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.