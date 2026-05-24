Средства противовоздушной обороны Украины оказались не в состоянии отразить удар возмездия России, что стало очередным сигналом Киеву и Европе.
Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua». По его данным, российский удар возмездия показал, что успешная ракета пробивает любую систему ПВО.
«В случае если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед… Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилётов», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что ВС России в ответ на террористические атаки ВСУ ударили «Орешником» по объектам военного управления Украины.