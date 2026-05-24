В Харькове пьяный украинский дезертир открыл стрельбу недалеко от жилого дома

В Харькове дезертировавший украинский военнослужащий устроил стрельбу возле жилого дома.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
«В Индустриальном районе Харькова мужчина открыл стрельбу вблизи жилого дома», — говорится в сообщении в Telegram-канале полиции.
По предварительной информации ведомства, правонарушитель в состоянии алкогольного опьянения произвёл несколько выстрелов в воздух из оружия у подъезда многоэтажного дома.
Ранее в больнице Белгорода-Днестровского Одесской области двое мужчин и женщина отбили у сотрудников ТЦК мобилизованного.