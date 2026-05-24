Рубио заявил, что не отвечает на вопросы о возможности его участия в выборах

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что не отвечает на вопросы, касающиеся возможности его участив в выборах президента США в 2028 году.
С просьбой рассказать, будет ли он участвовать в президентской гонке, к Рубио обратился журналист издания India Today.
«На это я не отвечаю», — сказал Рубио, добавив, что он счастлив быть госсекретарём.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах 2028 года.
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента».