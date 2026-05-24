Валиева вместе с Костомаровым смотрела суперфинал Кубка России

Российская фигуристка Камила Валиева посетила суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».
В ложе вместе со спортсменкой находилась её мама Алсу, а также олимпийский чемпион Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина. После игры они опубликовали совместное фото.
Основное время встречи в Москве на стадионе «Лужники» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались красно-белые — 4−3. Таким образом, москвичи завоевали пятый Кубок России.
Ранее сообщалось, что РФС изготовит для «Спартака» новый кубок после того, как Пабло Солари сломал трофей.