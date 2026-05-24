Вучич: Европа должна воспринимать Китай как партнера, а не соперника

БЕЛГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Европейские страны должны воспринимать Китай как своего партнера, а не конкурента. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в авторском материале для гонконгской газеты South China Morning Post.
«В Европе дискуссии о Китае слишком часто омрачаются подозрительностью и стратегическими опасениями. Я понимаю, что каждое крупное политическое сообщество должно заботиться о своем будущем, но считаю, что Европа должна относиться к Китаю не со страхом и подозрительностью, а с уверенностью и искренней готовностью к сотрудничеству», — отметил сербский президент.
По словам Вучича, дружба между Сербией и Китаем «не направлена» против кого-либо третьего. Президент также выразил надежду, что Европа в конечном итоге «будет смотреть на Китай не сквозь призму страха, а через призму реализма и взаимного уважения».
Вучич находится в Китае с визитом до 28 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее сербский президент назвал свой приезд в Пекин «самым важным в карьере».