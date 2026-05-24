Журналисты BBC и CNN не поехали на место трагедии в колледже в Старобельске, так как не хотят знать правду о результатах преступлений ВСУ. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян.
«BBC отказалось ехать, CNN сообщило, что они в отпуске — московское бюро CNN… Потому что зачем в это вмешиваться — наша хата с краю, я ничего не знаю. Люди предпочитают не знать», — сказала журналистка для ИС «Вести».
По ее словам, сюжеты о событиях в Старобельске собирают в Китае сотни миллионов просмотров.
После теракта ВСУ в Старобельске на место трагедии прибыли более 50 иностранных репортеров. Зарубежные журналисты осудили действия украинской армии. По словам репортера Al Arabiya Саада Халафа, в помещении осталось очень много детских личных предметов.
В ЛНР объявили Дни траура 24 и 25 мая после удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске.