Мусаев объяснил, почему Боселли доверили бить пенальти в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему полузащитнику Хуану Боселли было доверено пробить пенальти в матче суперфинала Кубка России.
«У него была хорошая статистика в “Нижнем”, он постоянно тренирует эти удары. В “Нижнем Новгороде” у него был всего один промах. А у нас был небольшой выбор пенальтистов из тех, кто были на поле», — сказал Мусаев на пресс-конференции.
Основное время встречи в Москве на стадионе «Лужники» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Хуана Карседо (4−3).
В Кубке России сезона-2013/2014 краснодарцы уступили «Ростову» (0:0, 5−6 пен.), а в сезоне-2022/2023 «быки» проиграли ЦСКА (1:1, 5−6 пен.).
Ранее сообщалось, что 72 978 зрителей посетили матч суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».