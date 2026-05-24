Мусаев объяснил, почему Боселли доверили бить пенальти в матче со «Спартаком»

«У него была хорошая статистика в “Нижнем”, он постоянно тренирует эти удары. В “Нижнем Новгороде” у него был всего один промах. А у нас был небольшой выбор пенальтистов из тех, кто были на поле», — сказал Мусаев на пресс-конференции.