Спецназ пошел на штурм штаба оппозиции в Анкаре после решения суда

Сотрудники спецназа полиции Турции вошли в штаб-квартиру основной оппозиционной Народно-республиканской партии в Анкаре для исполнения судебного решения о смене руководства партии. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.
По данным СМИ, на входе в здание полиция применила слезоточивый газ и водометы. Находившиеся внутри функционеры НРП попытались заблокировать проход, используя мебель и другие предметы.
Несмотря на баррикады, силовики смогли проникнуть внутрь и начали подниматься к этажу, где расположены кабинеты партийного руководства.
С утра полиция перекрыла дороги, ведущие к штаб-квартире. Эти меры были связаны с подготовкой к прибытию бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу, которому суд постановил вернуть руководство НРП.
Ранее апелляционный суд Турции признал недействительными итоги 38-го съезда партии, прошедшего в 2023 году. Также были аннулированы последующие собрания и кадровые решения, принятые после этого съезда.
Согласно решению суда, нынешний глава НРП Озгюр Озель и сформированное при нем руководство должны передать полномочия прежней команде партии.
Разбирательство касалось возможных нарушений во время голосования на съезде. Суд пришел к выводу, что часть делегатов могла голосовать под влиянием личной заинтересованности, что стало основанием для отмены результатов.
Ситуация вокруг НРП стала одним из самых крупных внутриполитических кризисов в турецкой оппозиции за последние годы и может повлиять на расстановку сил внутри партии перед будущими политическими кампаниями.
Читайте также: «Не давали спасать»: сотрудник МЧС рассказал о повторных ударах по Старобельску.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!