«Единая Россия» начала предварительное голосование по выборам в Госдуму

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. «Единая Россия» начала предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму и кампании других уровней, которые пройдут в сентябре. Процедура впервые пройдет полностью в электронном формате, в ней на всех уровнях участвуют более 20,3 тыс. кандидатов, из них 5,2 тыс. — по выборам в нижнюю палату парламента.
Голосование продлится по 31 мая включительно. По итогам регистрации конкурс в рамках процедуры по выборам в Госдуму составил 11,6 человека на место. Среди действующих депутатов фракции «Единая Россия» на предварительное голосование зарегистрировались 75% парламентариев. По оценке секретаря генсовета партии Владимира Якушева, уже это позволяет говорить, что обновление фракции по итогам выборов может составить не менее 25%.
Наибольшее число заявлений поступило на участие в предварительном голосовании по выборам в законодательные собрания — почти 11 тыс. Средний конкурс на этом уровне составляет семь человек на место.
Среди кандидатов предварительного голосования 30% составляют женщины, 22% — молодежь до 35 лет, 13,2% — участники СВО, 20% — действующие депутаты. По партийному статусу 56% кандидатов являются членами «Единой России», 26% — сторонниками партии, 18% — беспартийными. Для сравнения, в 2021 году членами партии были 48% кандидатов, сторонниками — 15%, беспартийными — 37%.
Как ранее отмечал Якушев, действующие депутаты, участвующие в предварительном голосовании, не имеют автоматических гарантий прохождения в список. По его словам, всем участникам изначально было заявлено, что праймериз является конкурентной процедурой.
Одной из особенностей этого года стало правило для беспартийных кандидатов. В случае победы на предварительном голосовании для включения в итоговый список партии такой кандидат должен будет получить партийный статус — стать членом или сторонником «Единой России».
Как заявлял председатель партии Дмитрий Медведев, кандидаты от «Единой России» должны показать, что разделяют идеологию и ценности партии, а не только используют ее статус и возможности. По его словам, попытки скрыть свою принадлежность к партии будут жестко пресекаться.
Парламентское ядро.
Среди участников предварительного голосования — председатель Госдумы Вячеслав Володин. Из двух первых вице-спикеров нижней палаты один представляет «Единую Россию» — Александр Жуков, он также зарегистрировался на праймериз. Среди вице-спикеров Госдумы в системе предварительного голосования, с которой ознакомился ТАСС, зарегистрированы Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Петр Толстой и Ирина Яровая. Шолбан Кара-оол в системе не указан.
В Госдуме восьмого созыва 32 комитета, 17 из них возглавляют представители «Единой России». Из этих 17 председателей комитетов, согласно данным предварительного голосования, для участия в процедуре зарегистрировались 15. В их числе Василий Пискарев (безопасность и противодействие коррупции), Андрей Макаров (бюджет и налоги), Павел Крашенинников (госстроительство и законодательство), Владимир Иванов (дела национальностей), Сергей Боярский (информполитика), Олег Морозов (контроль), Ольга Казакова (культура), Артем Метелев (молодежная политика), Владимир Гутенев (промышленность и торговля), Ирина Белых (просвещение), Сергей Пахомов (строительство и ЖКХ), Евгений Москвичев (транспорт), Олег Матыцин (спорт), Дмитрий Кобылкин (экология), а также Максим Топилин (экономическая политика).
Не указаны в системе два председателя думских комитетов от «Единой России» — Андрей Картаполов (оборона) и Николай Шульгинов (энергетика).
Большинство представителей руководства фракции «Единая Россия» также участвует в праймериз. На предварительное голосование зарегистрировались руководитель фракции Владимир Васильев, его первые заместители Дмитрий Вяткин и Вячеслав Макаров.
Из девяти заместителей руководителя фракции заявки подали восемь: Алена Аршинова, Александр Борисов, Андрей Исаев, Иван Квитка, Евгений Ревенко, Виктор Селиверстов, Ольга Тимофеева и Адальби Шхагошев. Сергей Морозов в системе предварительного голосования не указан.
Участники СВО.
Третий политический сезон подряд партия сохраняет для участников СВО преференцию — бонус 25% голосов к результату в предварительном голосовании. В этом году на участие в процедуре поступило рекордное количество заявок от таких кандидатов — более 1,4 тыс., из них 630 — по выборам в Госдуму.
Среди участников СВО, заявившихся на праймериз, есть Герои России, в том числе Людмила Болилая, Владислав Головин, Буян Куулар, Антон Старостин, Дашибал Мункожаргалов и Сергей Ковалев.
В преддверии начала голосования «Единая Россия» провела церемонию разделения ключа шифрования для онлайн-голосования. Эта технология защищает процедуру от внешнего воздействия и обеспечивает тайну голосования. После завершения голосования ключ будет воссоединен, блокчейн опубликуют на сайте pg.er.ru, и каждый избиратель сможет наблюдать за подсчетом голосов и убедиться в его корректности. Хранителями ключа стали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, сенатор Герой России Александр Карелин, президент Фонда информационной демократии Илья Массух, а также Герой России Людмила Болилая.
Как рассказал член генсовета партии, сенатор Сергей Перминов, электронная система партии полностью готова к проведению процедуры. По его словам, в ходе подготовки к предварительному голосованию она отразила свыше 220 тыс. целевых попыток взлома, а также заблокировала более 30 тыс. IP-адресов, использовавшихся для DDoS-атак.
В единый день голосования, помимо выборов депутатов Госдумы девятого созыва, предполагается провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В числе этих кампаний пройдут выборы глав 11 регионов, из них 8 — прямые, еще в 3 субъектах высших должностных лиц изберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ планируется провести в 39 регионах.