«Единая Россия» начала предварительное голосование по выборам в Госдуму

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. «Единая Россия» начала предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму и кампании других уровней, которые пройдут в сентябре. Процедура впервые пройдет полностью в электронном формате, в ней на всех уровнях участвуют более 20,3 тыс. кандидатов, из них 5,2 тыс. — по выборам в нижнюю палату парламента.