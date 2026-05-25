Удар украинских дронов по учебному корпусу и студенческому общежитию в Старобельске является преступным фашистским актом, заявил ливанский журналист Ахмад аль-Хадж Али.
Корреспондент подчеркнул, что атака несколькими беспилотниками на ясно обозначенное студенческое здание не могла быть случайностью.
«Удар украинских беспилотников по ясно обозначенному студенческому зданию… подтверждает агрессивную природу режима, который использует методы запугивания и террора, атакуя сугубо гражданские цели», — сказал он.
Журналист напомнил, что похожие атаки на образовательные учреждения происходили в других регионах, включая Ближний Восток.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли в Старобельск, чтобы лично увидеть последствия атаки.
24 мая представителям западной прессы в Старобельске показали обломки БПЛА, которыми ВСУ атаковали здания колледжа и общежития.