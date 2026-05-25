Магия Помазуна: «Спартак» в пятый раз выиграл Кубок России

«Спартак» стал обладателем Кубка России — 2026. В Суперфинале турнира в «Лужниках» красно-белые в серии пенальти обыграли «Краснодар» — 4:3. Счёт в первом тайме открыл аргентинский легионер москвичей Пабло Солари. Во втором «быки» усилиями Дугласа Аугусто выровняли результат. Тренерский штаб «Спартака» на серию 11-метровых вновь выпустил Илью Помазуна, и воспитанник ЦСКА принёс красно-белым победу, отразив удары Хуана Боселли и Кевина Ленини. Хуан Карлос Карседо взял трофей в первые же полгода работы в Москве. А «Краснодар» уступил в трёх кубковых финалах из трёх.
Для «Краснодара» и «Спартака» победа в Кубке России была последней возможностью поставить восклицательный знак после длинного и противоречивого сезона.
При этом красно-белые давно ничего не выигрывали. Последний большой успех случился как раз в Кубке четыре года назад. После этого даже медали в РПЛ спартаковцы брали лишь раз — бронзу в сезоне-2022/23. «Краснодар» же голод больших побед утолил в прошлом году, завоевав долгожданное чемпионство. Но вот второй по значимости трофей страны южанам ещё не покорялся.
Игра вызвала мощнейший ажиотаж. На матче ожидался новый рекорд посещаемости для всех финалов в истории Кубка России — практически 73 тысячи зрителей. Большинство из них — болельщики «Спартака». Почти все свои большие, в том числе еврокубковые, победы москвичи одержали именно здесь.
Различные эксперты перед матчем оценивали шансы команд по-разному. Так, Андрей Аршавин открыто встал на сторону хозяев.
«Я за “Спартак”. Они здорово играют. Кроме матча с Махачкалой. Я хочу ещё, чтобы “Спартак” победил, чтобы снова МакSим послушать, потому что это было эпично, когда они в финале с “Динамо” играли», — заявил «Совспорту» бывший полузащитник «Зенита».
Легенда отечественного футбола Анатолий Бышовец, напротив, ставил на южан.
«Думаю, в этом сезоне выделялись две команды — “Зенит” и “Краснодар”. Неслучайно интрига была до последнего тура. Потому, если мы говорим об уровне и качестве, шансы у “Краснодара” выше. Конечно, нельзя исключать эмоции, старательность, индивидуальные возможности спартаковцев. Но что касается организации и структуры игры, в этом плане преимущество на стороне “Краснодара”, — сказал Бышовец в интервью “Матч ТВ”.
Наконец, известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян оценил шансы соперников как абсолютно равные.
«Можно долго перечислять сильные стороны команд, отмечать качество футболистов, но, на мой взгляд, нас ждёт матч равных соперников, которые находятся в хорошем состоянии», — написал он у себя в Telegram-канале.
Главным вопросом для спартаковских болельщиков перед игрой стало состояние Эсекьеля Барко. Лучший игрок команды по системе «гол+пас» пропустил матч заключительного тура РПЛ против махачкалинского «Динамо», однако в важнейшей встрече сезона всё-таки оказался в старте и занял привычную позицию «десятки».
А вот профильных крайних защитников Хуан Карлос Карседо, напротив, решил не выпускать. Позицию слева в обороне занял Роман Зобнин, а справа — Жедсон Фернандеш, которого по ходу сезона тренер уже использовал на этой позиции. При этом профильный латераль Даниил Денисов оказался в запасе.
Мурад Мусаев выбором стартового состава не удивил. Не мог в Суперфинале наставник «быков» рассчитывать только на дисквалифицированного Александра Черникова. Пару центральных полузащитников составили легионеры Дуглас Аугусто и Кевин Ленини.
«Спартак» начал Суперфинал в бешеном темпе. Не прошло и полминуты после стартового свистка, как едва не сработал тот самый ход с выбором в качестве правого защитника Жедсона. Португалец выиграл у Диего Косты скоростной забег по флангу и прострелил в штрафную, где Маркиньосу не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть передачу.
Ответ гостей не заставил себя ждать. Фернандеш застрял в атаке и оголил фланг, чем воспользовался Никита Кривцов, но убойной позиции не попал даже в створ.
«Спартак» продолжил атаковать через правый фланг, откуда пришёл ещё один опасный момент. После розыгрыша углового Барко опасно бил из штрафной: мяч колыхнул сетку ворот Станислава Агкацева, но с внешней стороны.
Нерв суперфинальной игры чувствовался буквально во всём. В какой-то момент с обоих сторон посыпались фолы, в основном, в центре поля. Инал Танашев до поры до времени не сажал игроков на карточки, предпочитая вразумлять их устно. Но очевидно, что это было временно.
«Спартак» больше владел мячом, не стеснялся активно идти вперёд большими силами. Такая игра, конечно, сопряжена с с риском. Особенно когда в атаке с противоположной стороны есть такие киллеры как Джон Кордоба. В середине тайма гости провели почти образцовую атаку. Правда, завершал её не колумбиец, который такие моменты обычно щёлкает как орехи, а Дуглас Аугусто. Бразилец пробил неплохо, но Алекснадр Максименко сумел сложиться и свою команду спас.
Любопытно, что большую часть опасных подходов в первые полчаса соперники создавали только с одной стороны поля, а гол пришёл с другого края. На 36-й минуте Барко с места левого инсайда прострелил в штрафную, где Пабло Солари, на мгновение опередив Лукаса Оласу, по-фехтовальному проткнул мяч в угол краснодарских ворот.
В концовке тайма повреждение в борьбе с Кордобой получил Александер Джику. Карседо пришлось реагировать молниеносно: игрока сборной Ганы заменил Кристофер Мартинс, а Руслан Литвинов, весь тайм отыгравший в опорной зоне, вынужден был опуститься в оборону в компанию к Ву. А люксембуржец занял место в центре. И всего через пару минут отметился в протоколе. Правда, со знаком «минус» — заработал первое в матче предупреждение.
На второй тайм гости вышли наэлектризованными, но не в лучшем смысле этого слова. Иначе чем объяснить две подряд жёлтые, которые гости заработали буквально на ровном месте в течении нескольких секунд. Сначала Жоау Батчи за саркастические аплодисменты в адрес арбитра, а затем Диего Коста — за споры. Таким образом, к 50-й минуте игры сразу четыре игрока в черно-зелёной форме зависли на карточках, два из которых — центральные защитники.
Однако краснодарцам удалось обуздать эмоции, и на исходе часа они провели почти образцовую атаку, в ходе которой трижды сыграли в одно касание. Батчи протолкнул мяч на Аугусто, которому не смогли помешать защитники.
Ответный гол подопечных Мусаева вытекал из логики игры. «Быки» выдали очень мощный отрезок и прижали соперника к воротам. Хотя и сами красно-белые были в этом виноваты — слишком низко сели.
Карседо отреагировал на пропущенный гол двойной заменой: вместо Солари и Манфреда Угальде на поле вышли Даниил Денисов и Ливай Гарсия. Идея тренера была понятна — добавить командной мощи. Но на 69-й минуте героем эпизода мог стать не кто-то из них, а Жедсон, который в результате перестановок передвинулся из обороны ближе к атаке.
Откликнувшись на пас от Мартинса, португалец эффектно переправлял мяч в ворота пяткой. Тот на какие-то сантиметры разминулся с дальней штангой.
За 15 минут до конца основного времени Мусаев снял с игры своего снайпера Кордобу: действовавший по нему спартаковец Ву, по большому счёту, не дал колумбийцу развернуться.
Чем ближе был конец основного времени, тем больше у обеих команд возникали разрывы между линиями, что приводило к обоюдным фолам. К концу игры игроки насобирали восемь жёлтых карточек, причём большую часть заработали гости. А вот опасные моменты почти пропали.
В добавленные к основному времени минуты Карседо решил повторил трюк, который он уже делал в этом розыгрыше Кубка — замену вратаря под серию пенальти.
Вместо Максименко вышел Илья Помазун, который вытащил противостояние с «Зенитом». При этом и у голкипера «Краснодара» Агкацева совсем недавно была своя выигранная серия: в финале Пути РПЛ он взял два 11-метровых от «Динамо».
Помазун взял первый же удар с точки, отбив удар Эдуарда Сперцяна. Но не по правилам — далеко вышел из ворот. Со второй попытки нападающий переиграл вратаря. Далее игроки били без промахов, пока к мячу не подошёл Хуан Боселли. Помазун отбил мяч в штангу. Затем 11-метровый реализовал Барко. Последним бил Ленини. И здесь спартаковский страж ворот вновь сыграл безупречно, принеся своей команде первый с 2022 года трофей и юбилейный, пятый Кубок России.