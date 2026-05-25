Самолет ВВС США подал сигнал бедствия в небе над Чехией

«РИА Новости» уточняет, что судно передало аварийный код Squawk 7700, которым пилоты сообщают об общей чрезвычайной ситуации на борту: не всегда такой сигнал связан с непосредственной угрозой катастрофы. ТАСС добавляет, что самолет с бортовым номером 06−6166 находится в эксплуатации уже около 20 лет. Собеседник агентства рассказал, что 5 мая еще один транспортный самолет США — Boeing C-135 Stratotanker — подавал сигнал бедствия в районе Персидского залива. Тогда самолет также удалось посадить без происшествий.