Симоньян жестко высказалась о Пашиняне и его политике

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что считает невозможным выстраивание договоренностей с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ее слова приводит информационная служба «Вести».
По мнению Симоньян, позиция армянского премьера была понятна еще в 2018 году, когда он пришел к власти на антироссийских лозунгах.
Она заявила, что считает Пашиняна политиком, который ориентируется на поиск более выгодных для себя договоренностей. Также Симоньян рассказала, что с тех пор называет армянского премьера «эфенди», отметив, что это является формой вежливого обращения к турку.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь, чтобы нанести ущерб интересам Москвы.
В последние годы отношения между Москвой и Ереваном сопровождаются публичными разногласиями по вопросам безопасности, внешней политики и взаимодействия в рамках региональных союзов, что регулярно становится поводом для резких заявлений с обеих сторон.
Читайте также: Спецназ пошел на штурм штаба оппозиции в Анкаре после решения суда.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.