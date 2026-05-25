FT рассказала об уроках сирийских боевиков для исламистов в Мали

FT отмечает, что по такому же пути смягчения риторики в свое время пошла организация «Хайят Тахрир аш-Шам», лидером которой был нынешний временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Движение было создано в 2017 году после отделения от «Аль-Каиды». Аш-Шараа после разрыва с «Аль-Каидой» поглотил и подавил конкурентов, постепенно смягчил взгляды и заручился поддержкой внутри и вне Сирии, прежде чем свергнуть экс-президента Сирии Башара Асада. Аш-Шараа назначили президентом переходного периода в январе прошлого года.