FT рассказала об уроках сирийских боевиков для исламистов в Мали

Боевики группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, также известна как «Аль-Каида в Сахеле»), связанной с «Аль-Каидой» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России), действующие в Мали, извлекают уроки из деятельности сирийских боевиков, разорвавших связи с «Аль-Каидой» и продвигавших более умеренную позицию, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.
Газета отметила, что JNIM, насчитывающая около 6 тыс. бойцов во всем Мали, смягчила идеологическую линию и координировала наступление с сепаратистским туарегским «Фронтом освобождения Азавада», назвав их «братьями».
Группировка, кроме того, отказалась от воинствующей риторики в пользу призывов к «светлому будущему» для всех малийцев и даже выпустила редкое заявление на французском языке. «Мы призываем всех искренних патриотов, без исключения, подняться и объединиться», — говорится в нем, передает FT. Организация заявила о стремлении к «мирному, ответственному и инклюзивному переходу».
FT отмечает, что по такому же пути смягчения риторики в свое время пошла организация «Хайят Тахрир аш-Шам», лидером которой был нынешний временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Движение было создано в 2017 году после отделения от «Аль-Каиды». Аш-Шараа после разрыва с «Аль-Каидой» поглотил и подавил конкурентов, постепенно смягчил взгляды и заручился поддержкой внутри и вне Сирии, прежде чем свергнуть экс-президента Сирии Башара Асада. Аш-Шараа назначили президентом переходного периода в январе прошлого года.
JNIM «внимательно следит за событиями в Сирии, которые могут послужить образцом для подражания. Они определенно вдохновлены тем, что увидели в Сирии», — сказала эксперт организации ACLED (The Armed Conflict Location & Event Data Project), занимающейся мониторингом конфликтов, Хени Нсаибия. Он отметил «тонкое смягчение позиции» малийской группировки.
При этом эксперт по Мали из Боннского международного центра изучения конфликтов Иван Гишауа считает, что группа «хочет создать впечатление, что готова пойти по сирийскому пути», но на практике существует множество препятствий, и неясно, идет ли речь о тактическом маневре или о глубоких идеологических изменениях.
JNIM возникла в результате объединения филиала «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» (АКИМ, признана в России террористической организацией и запрещена) в Сахеле, группировок «Ансар ад-Дин», «Аль-Мурабитун» и других. Название группировки переводится как «Группа поддержки ислама и мусульман». В 2018 году США признали ее террористической организацией. Она также включена в санкционный список Совбеза ООН как организация, связанная с «Аль-Каидой».
В последние месяцы в Мали продолжалось вооруженное противостояние, в ходе которого объединенные силы повстанцев-туарегов и JNIM перешли в наступление против властей Мали. 25 апреля повстанцы атаковали несколько военных объектов в столице Бамако и по всей стране.
Позже, в конце апреля, российское Минобороны заявило о попытке госпереворота силами JNIM и туарегов в Мали. В столице страны предпринимались попытки захватить ключевые объекты, в первую очередь президентский дворец. Общая численность боевиков составила около 12 тыс. человек.
«В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения “Африканского корпуса” нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов, и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства и не допустив массовой гибели гражданского населения», — говорилось в сообщении Минобороны.
