Число предполагаемых случаев заражения Эболой превысило 900, заявили в ВОЗ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Более 900 предполагаемых случаев было выявлено на данном этапе, включая 101 подтвержденный случай», — говорится в заявлении на странице главы ВОЗ в соцсети Х.
Гендиректор отметил, что усилиям по борьбе со вспышкой Эболы на востоке Демократической Республики Конго мешают продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.